Chantecler partecipa al China International Import Expo

Chantecler, maison caprese di alta gioielleria e simbolo dell’eccellenza artigianale italiana, parteciperà al China International Import Expo (Ciie) 2025, all’interno del prestigioso Padiglione Italia organizzato dall’Italian Trade Agency (Ita) Shanghai. Fondata a Capri nel 1947, Chantecler è oggi riconosciuta come una delle voci più autentiche del lusso italiano. La sua storia nasce dall’incontro tra creatività e savoir-faire, tra tradizione orafa e spirito contemporaneo. Da sempre la maison interpreta la gioielleria come un linguaggio di emozione e identità, in cui la qualità artigianale si unisce alla ricerca estetica e materica.

"La nostra presenza al Ciie 2025 segna un passo importante nel percorso di espansione internazionale di Chantecler - afferma Gabriele Aprea, ceo della maison -. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita costante della nostra clientela cinese, che raggiunge con sempre maggiore frequenza le nostre boutique di Milano e Capri. Anche se molti di questi clienti continuano a preferire l’esperienza dello shopping in Europa, rimane fondamentale alimentare direttamente la conoscenza e il desiderio del brand in Cina, creando relazioni dirette con partner commerciali e clienti finali locali".

Secondo le più recenti analisi dell’Osservatorio Altagamma – Bain & Company 2025, spiega ancora Aprea, "il mercato globale del lusso personale si manterrà stabile intorno a 1.500 miliardi di euro, con una crescita prevista del +4/5% nel segmento gioielleria. La clientela cinese resta uno dei principali motori del settore: nel 2025, circa il 40% degli acquisti luxury dei consumatori cinesi avviene ancora in Europa, ma la costruzione di una solida brand awareness domestica è oggi cruciale per lo sviluppo futuro dei marchi internazionali".

In occasione del Ciie 2025, Chantecler presenta una selezione esclusiva di alta gioielleria ispirata al mare, elemento che da sempre ispira la sua creatività. Le creazioni in mostra - le parure Aqua, Ricci e Cavallucci di Mare - uniscono la maestria dell’oreficeria italiana all’uso di materiali e processi innovativi. Oro, diamanti e pietre preziose si combinano con titanio colorato, in un equilibrio di leggerezza, luce e riflessi che richiama la vitalità e la trasparenza dell’universo marino. È proprio il mare il tema dell’esposizione: il mondo sottomarino che ospita creature fantastiche, a cavallo tra mito e natura, ma anche il ponte ideale che collega l’isola di Capri e Chantecler al mondo intero.

All’interno del Padiglione Italia, curato da Trendvision Jewellery + Forecasting sotto la direzione creativa di Paola De Luca, le creazioni Chantecler saranno presentate in dialogo con l’arte immersiva dello studio d’strict, in un percorso sensoriale che unisce tradizione e innovazione. Con la partecipazione al Ciie 2025, Chantecler riafferma la propria vocazione internazionale e il desiderio di condividere con il mondo la visione di un lusso autenticamente italiano: un’arte preziosa che nasce da Capri e parla il linguaggio universale della bellezza.