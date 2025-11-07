circle x black
Cerca nel sito
 

Incappucciati tirano bomba carta e imbrattano con svastiche scuola a Roma

E' successo in zona Portuense. Il preside dell'Istituto Santa Beatrice all'Adnkronos: "In una settimana tre episodi, siamo sotto attacco"

Istituto Santa Beatrice, l'ufficio della vicepreside
Istituto Santa Beatrice, l'ufficio della vicepreside
07 novembre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hanno lanciato una bomba carta nell'ufficio del vicepreside per poi imbrattare i muri della scuola con diverse scritte e svastiche. I fatti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, con le attività ancora in corso nella palestra, nell'istituto comprensivo 'Santa Beatrice' in via delle Vigne 190, in zona Portuense. La collaboratrice scolastica, in quel momento all'interno dello stabile, ha visto fuggire tre persone incappucciate. E' stata proprio lei a dare l'allarme poco dopo.

"La donna, sentendo il forte boato, si è affacciata riuscendo a notare tre persone incappucciate sghignazzare e allontanarsi - racconta all'Adnkronos il preside, Donato Testa -. E' il terzo episodio di vandalismo, dalla notte di Halloween, che subiamo. Siamo sotto attacco. Dalla eradicazione di un citofono, al danneggiamento di alcuni vetri delle scale e di una stanza con un petardo fino a ieri sera, con l’esplosione di un vero e proprio ordigno che ha completamente divelto finestra e serranda dell’ufficio del mio collaboratore. Il tutto corredato da disegni osceni, svastiche e scritte incommentabili sui muri. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, io dal mio canto - continua il dirigente scolastico - ho provveduto a inviare una circolare e a richiedere al Municipio le telecamere di videosorveglianza, perché è forte la preoccupazione per questa escalation di azioni di 'guerriglia urbana' frutto di un fortissimo disagio. La scuola, profondamente ferita, farà la sua parte e continuerà nel suo delicato compito di educare e istruire le generazioni future. Tutti insieme, però, dobbiamo resistere e non abbassare la guardia". (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atto vandalico scuola scuola vandalizzata scuola portuense scuola santa beatrice scuola santa beatrice roma
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza