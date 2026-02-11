Civitavecchia, il porto al centro della strategia di rilancio: verso i nuovi piani regolatori

Il porto di Civitavecchia avrà un ruolo centrale nel percorso di rilancio del territorio. A ribadirlo è Raffaele Latrofa, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, intervenuto in occasione dei primi incontri istituzionali con Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio. Il porto rappresenta un elemento chiave non solo per la città, ma per l'intera regione, con l'obiettivo di sostenere la crescita della comunità e accompagnare la fase di reindustrializzazione.