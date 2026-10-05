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Clima, Pre-COP31: Barbaro alle Fiji per rafforzare attuazione Accordo Parigi

Sottosegretario al Mase in missione per conto del Governo per partecipare alla riunione ministeriale preparatoria della 31ª Conferenza delle Parti UNFCCC, che prepara i lavori della COP31 di Antalya

Pre-COP31: Barbaro alle Fiji per rafforzare attuazione Accordo Parigi - (Foto Ufficio stampa)
Pre-COP31: Barbaro alle Fiji per rafforzare attuazione Accordo Parigi - (Foto Ufficio stampa)
05 ottobre 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' in corso la missione per conto del Governo del sottosegretario al Mase Claudio Barbaro a Denarau Island, Fiji, per partecipare alla riunione ministeriale preparatoria della 31ª Conferenza delle Parti UNFCCC, che prepara i lavori della COP31 di Antalya. La Pre-COP31 riunisce ministri e alti rappresentanti per costruire consenso e restringere le divergenze sui temi centrali dell’agenda climatica: mantenere l’obiettivo di 1,5 °C, rafforzare l’attuazione dell’Accordo di Parigi, migliorare l’accesso alla finanza climatica, valorizzare il nesso oceano-clima e sostenere una transizione energetica giusta e inclusiva.

“La COP31 deve essere anzitutto la COP dell’attuazione: gli obiettivi sono stati definiti dall’Accordo di Parigi e confermati dal primo Global Stocktake; ora la priorità è rafforzare la nostra capacità collettiva di realizzarli. Per mantenere 1,5 °C alla nostra portata occorre colmare sia il divario di ambizione sia quello di attuazione, sostenendo il rafforzamento del Programma di lavoro sulla mitigazione oltre il 2026”, ha detto Barbaro alla vigilia dell’inizio dei lavori.

Durante la missione, il sottosegretario parteciperà a sessioni di alto livello, tematiche e keynote sugli oceani, sulla finanza climatica e sulle aree di compromesso politico. “Il Pacifico ha già definito l’ambizione per un futuro energetico pulito, sicuro e resiliente; ora dobbiamo lavorare insieme per trasformarla in risultati concreti, mobilitando risorse e investimenti a sostegno di una transizione guidata dalle priorità della regione. Proteggere l’oceano significa proteggere il clima, la biodiversità e le comunità più vulnerabili. La scienza deve guidare le nostre decisioni, e l’azione oceano-clima deve diventare una componente sempre più concreta dell’attuazione dell’Accordo di Parigi. Per quanto riguarda la finanza climatica, invece, la priorità è attuare il nuovo obiettivo collettivo adottato a COP29 e rendere i flussi finanziari globali sempre più coerenti con gli obiettivi di mitigazione e adattamento. Un risultato equilibrato a Antalya dovrebbe poggiare su mitigazione, adattamento e accesso alla finanza, e su una transizione giusta pratica, inclusiva e snella. Se la COP31 saprà rafforzare l’attuazione e ricostruire la fiducia, avrà prodotto un risultato ambizioso ed equilibrato”, ha concluso Barbaro.

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clima Parigi COP31 UNFCCC
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