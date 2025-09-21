circle x black
Cerca nel sito
 

Coca-Cola, lo stabilimento di Nogara taglia il traguardo dei 50 anni

21 settembre 2025 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fabbrica veneta di Coca-Cola HBC Italia di Nogara, il più grande sito produttivo d'Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, ha celebrato i 50 anni del sito veronese con un evento nel proprio stabilimento. Presenti istituzioni locali e nazionali oltre a dipendenti storici e attuali dell'azienda. Nogara è oggi un'eccellenza per il Gruppo anche grazie ai continui investimenti. in Veneto Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 3.269 posti di lavoro (lo 0,15% degli occupati totali all'interno della regione), con un totale di 7.300 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati da Coca-Cola lungo la filiera. Ad ogni posto di lavoro dipendente diretto corrispondono 8 posti di lavoro totali in Veneto. Rappresenta inoltre un valore aggiunto per il tessuto economico della regione: con le proprie operazioni, Coca-Cola coinvolge più di 100 aziende locali, di cui più dell'85% piccole-medie e micro imprese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza