Coca-Cola, Pierini: "50 anni stabilimento Nogara, sito in crescita"

La più grande fabbrica Coca-Cola Hbc in Europa celebra mezzo secolo attività

Giangiacomo Pierini
21 settembre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
“Oggi festeggiamo i primi 50 anni del più grande stabilimento di Coca-Cola in Europa. Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro perché qui c’è un clima favorevole al lavoro e all'accoglienza delle imprese”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs e Sustainability director di Coca-Cola nel giorno delle celebrazioni per i 50 anni dello stabilimento di Coca-Cola a Nogara, in provincia di Verona.

“Gli investimenti di sostenibilità - sottolinea - sono centrali per noi e sono fatti nella direzione di una riduzione dei consumi e massimizzazione dell'efficacia. Abbiamo nuove linee di produzione, software e tecnologie che ci consentono veramente di rendere questo stabilimento un fiore all'occhiello”.

Infine una panoramica sul futuro: “Dobbiamo vedere - conclude - come il mercato reagirà, visto che non è un momento facile: noi abbiamo prodotti importanti e cerchiamo di portare sempre nuove proposte ai consumatori”.

