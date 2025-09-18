circle x black
Codau 2025: presidente Scuttari: 'unire energia per affrontare futuro in modo sostenibile'

18 settembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questa stagione è importante imparare a collaborare perché il trend demografico è negativo e perché, dopo l'importante spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si va verso una stagione di ordinaria con università che hanno strutture che si sono formate all'interno del Piano e quindi sono anche più costose. Per tutti questi effetti, non si può fare affidamento solo sulla crescita del finanziamento pubblico, ma è importante mettere insieme le energie per affrontare in maniera sostenibile il futuro, non solo in termini di mantenimento, ma anche in termini di miglioramento, soprattutto per favorire l'accesso equo dei ragazzi all'istruzione universitaria". A dirlo il presidente di Codau, Alberto Scuttari, all'edizione 2025 di Codau, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti. 

