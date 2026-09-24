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Colla: "Space economy è settore da cui l'Emilia-Romagna non può stare fuori"

"Abbiamo manifattura eccezionale e imprese già in sintonia con i grandi gruppi"

Vincenzo Colla - (Foto Adnkronos)
Vincenzo Colla - (Foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Emilia-Romagna ha una manifattura eccezionale e questo settore è diventato molto commerciale, si sta allargando”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, a BEX – Beyond Exploration Expo, sottolineando il ruolo della regione nello sviluppo della space economy. “Ci sono investimenti incredibili e le nostre imprese sono già in sintonia con i grandi gruppi perché gli facciamo componentistica, abbiamo una capacità di progettare, di ingegneria eccezionale”, ha aggiunto.

Per Colla, la forza dell’Emilia-Romagna risiede anche nella possibilità di mettere in relazione competenze e filiere diverse. “Motor Valley, Nautic, Espace, hanno progettazioni, materiali, modalità, ingegneria, molto spesso affini, che vengono provate lì per poi metterle là in alto”, ha spiegato. Lo spazio, sottolinea, offre opportunità che vanno dalla sperimentazione sui materiali al controllo del corpo umano, fino all’agricoltura e a nuove applicazioni tecnologiche. “L’Emilia-Romagna non può star fuori da un’operazione di tale portata, di scala internazionale”, ha concluso.

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spazio economia Emilia Romagna investimenti innovazione tecnologia
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