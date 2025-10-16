ComoLake 2025: Astiaso Garcia (ANEV), 'eolico off-shore può trascinare Italia verso decarbonizzazione"

"La presenza di ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - al Digital Innovation Forum è dovuta principalmente ad uno studio che abbiamo realizzato sull'eolico off-shore che può portare il nostro paese, potenzialmente, al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica". Sono le parole di Davide Astiaso Garcia, segretario generale di ANEV, Associazione Nazionale dell'energia del vento, al Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani e alla quale prendono parte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio (CO). L'evento è organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS.