Comolake, Rizzante (Reply): "Cinque aree chiave in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando le imprese"

"produttività degli uffici, sviluppo software, creatività, customer experience e posizionamento digitale"

Comolake, Rizzante (Reply):
15 ottobre 2025 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando le imprese in almeno cinque aree: produttività degli uffici, sviluppo software, creatività, customer experience e posizionamento digitale”, ha spiegato Filippo Rizzante, chief technology officer di Reply, durante la diretta Adnkronos da Comolake 2025.

“Le aziende stanno passando dalla ‘search engine optimization’ alla ‘GPT optimization’: bisogna preparare i dati non per le persone ma per i modelli linguistici che li leggono”, ha osservato.

Rizzante ha aggiunto che “l’AI è ormai alla portata anche delle piccole imprese grazie a una forte democratizzazione delle tecnologie, che consente a chiunque di sperimentare strumenti creativi e produttivi”.

