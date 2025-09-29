circle x black
Cerca nel sito
 

Competitività, a Roma l'incontro 'Semplificare per competere'

29 settembre 2025 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In che modo ripensare l'approccio normativo europeo nel settore digitale e trovare un equilibrio tra regole e crescita? Questo il tema al centro del confronto organizzato da Meta e Adnkronos a Roma, in collaborazione con il Centro Studi Americani, "Semplificare per competere: l'equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale' un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza