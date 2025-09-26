circle x black
Competitività, Casalino (MIMIT): "Per imprese costi eccessivi di regolamentazione"

"Abbiamo bisogno di semplificare per dare meno oneri alle imprese e rendere l’ambiente economico più favorevol"

Competitività, Casalino (MIMIT):
26 settembre 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Mario Draghi nel suo ultimo intervento a Bruxelles il 16 settembre l’ha detto molto bene: abbiamo bisogno di semplificare per dare meno oneri alle imprese e rendere l’ambiente economico più favorevole a queste. Le imprese sostengono costi per iper-regolamentazione che è certamente di matrice europea, e infatti l’Ue sta lavorando sui pacchetti ‘omnibus’, ma in alcuni casi anche nazionale.” Ha dichiarato Paolo Casalino, dirigente generale della Dg per la politica industriale, riconversione e crisi industriale, innovazione, PMI e Made in Italy del MIMIT a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Su temi come l’IA e le tecnologie digitali dobbiamo pensare a un nuovo ‘omnibus’ che la Commissione Europea lancerà questo autunno sul digitale, e alla semplificazione delle regole tra il ‘GDPR’ - quindi regolamento sulla privacy - il ‘Data Governance Act’, il ‘Data Market Act’ e il ‘Digital Service Act’”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Competitività Regolamentazione Semplificare Innovazione Relazioni transatlantiche
