Completato nuovo vertice Enit, Elena Nembrini direttore generale

Elena Nembrini, commercialista e revisore dei conti bergamasca, è stata nominata direttore generale della nuova spa Enit (Ente nazionale italiani per il turismo italiano), società interamente controllata dal Ministero dell'Economia. Con questa nomina e l’assegnazione delle relative deleghe, si è completato il nuovo assetto di vertice di Enit spa voluto dal ministero del Turismo.

Elena Nembrini ha ricoperto e ricopre incarichi di consigliere d'amministrazione e membro del collegio sindacale in primari gruppi italiani privati e pubblici e in società quotate. Tra queste figurano anche società di primo piano del settore turistico e dei trasporti: Nembrini ha infatti ricoperto l'incarico di sindaco di NH Italia, primaria società del settore alberghiero, di consigliere d'amministrazione di Is Molas e ISM Investimenti (gruppo turistico/immobiliare della famiglia Colaninno) ed è stata membro del collegio sindacale di Trenitalia.