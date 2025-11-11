circle x black
Comunicazione, Faravelli (Nestlé Purina): "Nel pet care servono trasparenza e semplicità"

"Al Brand Journalism Festival, Purina spiega come comunica il valore del legame uomo-animale"

Sara Faravelli
11 novembre 2025 | 15.08
"La comunicazione nel pet care è molto complessa e affollata: la nostra sfida è essere sempre più semplici, diretti e trasparenti nel raccontare come i nostri prodotti possono davvero migliorare la vita degli animali". Ha detto Sara Faravelli, direttore comunicazione corporate Purina sud Europa, intervenuta al Brand Journalism Festival 2025 al Talent Garden di Roma.

"Credibilità e vicinanza sono elementi chiave – ha aggiunto Faravelli – per questo coinvolgiamo sempre più le nostre persone come veri e propri Purina ambassador, capaci di portare la loro voce ed esperienza nei progetti aziendali e nel racconto del legame tra persone e animali".

