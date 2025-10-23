Un francobollo per i 30 anni di 'Con te partirò' e Bocelli, Urso: "Simbolo dell'Italia nel mondo"

Un francobollo dedicato a 'Con te partirò' in occasione dei trent'anni della pubblicazione del famoso brano, reso celebre nel mondo da Andrea Bocelli. Si è svolta oggi a Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico: ora una delle canzoni di maggior successo nella storia della musica italiana ha un francobollo dedicato, appartenente alla serie tematica 'Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano'.

Alla cerimonia di svelamento con il Maestro Bocelli erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, la presidente di Sugar Music, Caterina Caselli, il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e il responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti (VIDEO).

"'Con te partirò' interpreta la natura più profonda del popolo italiano, da sempre animato da un desiderio di scoperta e di apertura verso nuovi mondi", ha dichiarato il ministro Urso. "La partenza, nei secoli e nei millenni, è divenuta il simbolo stesso dell’identità italiana: un popolo che si mette in cammino, che esplora, che conquista, che porta con sé la propria cultura e la propria umanità", ha aggiunto. "Questo brano straordinario rappresenta l’eccellenza del Made in Italy: un perfetto equilibrio tra tradizione lirica ed emozione musicale, che ha fatto innamorare il mondo della nostra cultura. Una canzone che continua a raccontare l’Italia più bella, quella che ispira e fa sognare", ha dichiarato il Sottosegretario Bergamotto.

"I miei figli l’hanno definito 'l’inno nazionale della famiglia Bocelli' – ha commentato il Maestro Andrea Bocelli –. È in realtà ormai un classico, parte della colonna sonora di tantissime vite in ogni angolo del pianeta. Un brano che ho amato da sempre, interpretato in migliaia di occasioni, e che tutt’oggi continua a emozionarmi, proprio perché lo percepisco come una melodia senza tempo, che potrebbe essere stata composta ieri come secoli fa. Grato per tale prestigioso omaggio filatelico emesso dal Mimit, trovo felice e ispirata l’iniziativa che lega una canzone intrisa di viaggi e di speranza, la cui melodia da trent’anni risuona nel mondo, a un francobollo, che del mondo è per eccellenza biglietto da visita, affrancatura, passaporto".

La vignetta riproduce un particolare del testo della celebre canzone 'Con te partirò', focalizzandosi sull’inciso, interpretata e portata al successo da Andrea Bocelli al Festival di Sanremo del 1995. Sullo sfondo, a campitura monocromatica bordeaux, si intravedono un uccello in volo e un pentagramma tratto dallo spartito della canzone. Completano il francobollo la legenda '30 ANNI', la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”.

Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con una tiratura di 160.000 esemplari. Racchiude, al centro, un esemplare del francobollo che si evidenzia su un fondino che riprende le caratteristiche e gli elementi grafici del dentellato, completando il testo della canzone Con te partirò; a sinistra si staglia un profilo di Andrea Bocelli, interprete del brano. In basso sono riportati i crediti del compositore 'F. Sartori', dell’autore 'L. Quarantotto' e degli editori 'Sugarmusic spa, Double marpot edizioni musicali'. In basso a sinistra è riprodotto il logo monocromatico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, a destra, il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli.