Conclusa 10° edizione iniziativa 'Grande!' di Bper per educazione in scuole primarie

Anche quest’anno si è concluso con successo il progetto 'Grande!', l’iniziativa di educazione finanziaria promossa da Bper rivolta alle ultime tre classi della scuola primaria. Il progetto, giunto al decimo anno, ha coinvolto numerose classi in tutta Italia. In modo semplice e divertente, spiega l'istituto di credito in una nota, sono stati illustrati alle bambine e ai bambini i concetti base dell’economia, avvalendosi del linguaggio dell’arte. Anche quest’anno, in collaborazione con Librì Progetti Educativi e La Galleria Bper Banca, è stato prodotto un kit didattico progettato per essere accessibile e inclusivo. Disponibile sia in formato cartaceo che digitale, per facilitare la partecipazione del maggior numero possibile di scuole, segue criteri di lettura semplificata per supportare studenti con difficoltà di apprendimento o bisogni speciali, include tracce audio per chi ha disabilità visive e adotta un linguaggio attento alla parità di genere. Inoltre, è realizzato nel rispetto dell’ambiente, utilizzando carta certificata Fsc e senza plastificazione.

Nell’anno scolastico 2025/2026 hanno aderito all'iniziativa oltre 900 scuole, più di 1.700 classi e oltre 42.000 alunni suddivisi in 19 regioni. Anche questa edizione ha previsto per le classi aderenti la possibilità di partecipare a un concorso a premi: ogni classe ha avuto l’opportunità di cimentarsi con la street art per progettare un murale a tema libero per la propria scuola. Le dieci classi vincitrici hanno ricevuto in premio materiali didattici come lavagne interattive multimediali, libri, PC e stampanti. Alla prima classificata la possibilità di realizzare il murales con un writer professionista. Le dieci classi vincitrici per l’anno scolastico 2025/2026 sono state: la classe IV B della Scuola primaria "G. Marconi" di Fontanafredda (PN), la classe V Classe Unica della Scuola primaria Torre San Giorgio di Torre San Giorgio (CN), la classe IV A della Scuola primaria "G. Marconi" di Fontanafredda (PN), la classe III B della Scuola primaria "Aldo Moro" di Robecchetto con Induno (MI), la classe III Classe Unica della Scuola primaria Maestre Pie di Sansepolcro (AR), la classe V A della Scuola primaria Maria Montessori di Novate Milanese (MI), la classe IV A dell’Istituto Comprensivo “Cardinale G.B.Dusmet” di Nicolosi (CT), la classe III A della Scuola primaria Plesso Toti di Milano (MI), la classe III A della Scuola primaria Nadia Nencioni di Firenze (FI) e la classe IV E dell’Istituto Comprensivo Alighieri Kennedy di Torino (TO).

"Il progetto Grande!, giunto alla decima edizione, conferma il suo valore nel tempo. Ha saputo rinnovarsi e coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, adottando linguaggi e strumenti capaci di coinvolgere attivamente le classi e coniugando l’educazione finanziaria alle suggestioni del mondo dell’arte. Un originale punto di incontro per raccontare l’economia attraverso la bellezza", ha commentato Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di Bper.