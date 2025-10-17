Connessioni al Femminile, Buratta (Coop. Pepita): "Casa Bice è tradizione e valori della donna"

"Casa Bice è un progetto di intergenerazionalità dove le 'nostre giovani', come chiamiamo le donne più anziane, vanno incontrare altre giovani donne e neomamme, offrendo il loro sapere e la loro tradizione. Questa casa non è solo il sapere di queste donne, ma anche la forza della tradizione, delle cose semplici e il trasmettere dei valori dell'essere donna per cercare di guidare le nuove generazioni. All'interno di casa Bice c'è sicuramente uno scambio di competenze, ma c'è soprattutto uno scambio di qualità". Lo ha detto il responsabile della sede di Perugia della cooperativa sociale Pepita, Diego Buratta, a margine della conferenza stampa tenutasi presso lo stabilimento Perugina di Perugia dove è stato premiato il progetto dell'organizzazione di cui fa parte, volto a promuovere l'inclusione e la tutela delle donne.