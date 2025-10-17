Connessioni al Femminile, premiata da Baci Perugina la cooperativa sociale Pepita

Si è tenuta a Perugia una conferenza stampa per presentare il vincitore del progetto 'Connessioni al Femminile' promosso da Nestlé, attraverso il brand Baci Perugina, in collaborazione con Rete del Dono e Cesvol. Un appuntamento importante che arriva al culmine di un'iniziativa lanciata a marzo che ha visto le realtà coinvolte essere impegnate nel selezionare tre progetti che miravano a sostenere azioni concrete nel promuovere inclusione, ascolto ed opportunità per le donne. La scelta degli organizzatori è ricaduta sulla cooperativa sociale Pepita con il suo progetto che prevede una casa dove 90 donne si incontrano, si ascoltano e si aiutano, condividendo competenze, tradizioni e sapere digitale. Durante l'evento presso lo stabilimento Perugina è stata inaugurata un'installazione permanente realizzata con fili intrecciati dai partecipanti, volta a raccontare i legami autentici, la cura e la resistenza delle relazioni femminili. Un'opera che resterà esposta all'interno del Museo del Cioccolato.