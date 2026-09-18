Consiglio Alis ad Ascoli Piceno, confronto con istituzioni e imprese

"È per noi un grande piacere aver riunito il nostro Consiglio dei Soci ad Ascoli Piceno ed è ormai una buona abitudine per Alis incontrarsi in diverse parti d’Italia, perché crediamo sia importante conoscere da vicino i territori, le imprese e le tante eccellenze che contribuiscono ogni giorno alla crescita del nostro Paese. Le Marche rappresentano una Regione ricca di capacità imprenditoriale, cultura del lavoro e forte legame tra istituzioni, comunità e sistema produttivo e, al tempo stesso, il territorio offrono una straordinaria ricchezza culturale e artistica, come testimonia questo bellissimo e storico Teatro Ventidio Basso. Ringraziamo quindi il Sindaco Marco Fioravanti e le istituzioni locali per la presenza e la straordinaria ospitalità". Così il presidente Guido Grimaldi aprendo i lavori del Consiglio dei Soci Alis svoltosi presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alla presenza di numerosi imprenditori ed istituzioni, tra cui - oltre al Sindaco- il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze Lucia Albano, il Direttore Generale del Mit Donato Liguori ed i Presidenti delle AdSP Mirco Carloni, Francesco Benevolo e Francesco Mastro.

"In una fase internazionale caratterizzata da profondi cambiamenti geopolitici, trasformazioni delle catene di approvvigionamento e pressioni sui mercati energetici, l’Italia sta mostrando segnali importanti sul piano della crescita economica, dell’occupazione e della stabilità politica. In questo scenario, trasporti e logistica assumono un ruolo sempre più strategico per sostenere la competitività delle imprese e collegare territori, mercati e persone e siamo orgogliosi che tanto i nostri Soci quanto i rappresentanti istituzionali oggi presenti possano valorizzare ancora di più l'importanza del nostro comparto. Il Consiglio di oggi ha infatti rappresentato un momento di confronto, condivisione e partecipazione dedicato alla vita associativa e ai temi di maggiore interesse per il nostro sistema socio-economico e ha segnato anche un ulteriore passo nella crescita di Alis, con l’ingresso di numerose nuove realtà, tra le quali i Soci Consiglieri: BRT SPA, uno dei principali operatori italiani del trasporto espresso, con una rete di oltre 200 filiali e più di 11.000 mezzi dedicati alle spedizioni nazionali e internazionali; Royal Caribbean Cruises Ltd, gruppo leader a livello mondiale nel settore crocieristico, proprietario di alcuni dei marchi più prestigiosi del turismo marittimo internazionale; Logtainer Srl, operatore specializzato nel trasporto intermodale e ferroviario di container, attivo nei collegamenti tra i principali porti italiani e i distretti produttivi del Paese; Gta Srl, nuova piattaforma nazionale dedicata alla logistica portuale dei veicoli finiti, nata dall’alleanza tra le famiglie Arcese, Conti e Cosulich a supporto della filiera automotive; D’Autilia Group, società specializzata nella consulenza assicurativa e nella gestione dei rischi per il settore nautico e marittimo; Kunee Srl, società di consulenza specializzata in finanza agevolata, transizione energetica e supporto alle imprese nei percorsi di innovazione e sviluppo; Sintesi Spa, specializzata nei servizi di salute e sicurezza sul lavoro, consulenza organizzativa e medicina del lavoro per aziende ed enti; NATEK SRL, società di ingegneria specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti industriali ad alto contenuto tecnologico per diversi comparti produttivi. Sono adesioni importanti, che portano in ALIS nuove competenze, nuove esperienze e nuove energie e che rafforzano una rete sempre più ampia e rappresentativa, capace di mettere in connessione imprese, territori e settori diversi. Siamo davvero fieri della nostra Associazione, che si conferma una comunità umana ed imprenditoriale che continua a crescere, fare sistema e costruire nuove opportunità di confronto per il futuro della logistica, dei trasporti e della mobilità", ha aggiunto Grimaldi.

Il Viceministro al Mit Edoardo Rixi, intervenuto in una sessione tematica dedicata alla portualità a margine dei lavori del Consiglio insieme ai Presidenti AdSP Carloni, Mastro e Benevolo, ha dichiarato: "La riforma dei porti è una scelta strategica per l’Italia: significa dare più forza alla nostra economia, rendere più competitivo il sistema logistico e mettere i porti nelle condizioni di programmare e realizzare le opere che servono. L’Italia deve tornare a considerare i suoi porti non come semplici infrastrutture, ma come una leva di crescita, sicurezza e sovranità economica nel Mediterraneo".

Lucia Albano, Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, ha portato il suo saluto istituzionale evidenziando che: "La situazione internazionale è molto fluida e in continua evoluzione, ma il Governo continuerà a garantire il proprio supporto alle categorie che dovranno affrontare questo momento di crisi, nel rispetto dell’equilibrio dei conti pubblici, che dobbiamo tutelare. È quanto abbiamo già fatto con i vari Decreti carburanti, così come attraverso il credito d’imposta destinato all'autotrasporto. Continueremo a lavorare in questa direzione, consapevoli che gli aiuti alle imprese e alle categorie produttive dovranno diventare sempre più strutturali. Non dobbiamo limitarci infatti ad accompagnare le imprese da un’emergenza all’altra, ma dobbiamo essere in grado di sostenerle in una fase di difficoltà che sta diventando sempre più complessa".

"Come Alis - ha concluso il presidente Guido Grimaldi- continueremo a lavorare con imprese e istituzioni su infrastrutture, intermodalità, portualità, energia e sostenibilità. Guardiamo inoltre con grande entusiasmo al prossimo appuntamento nazionale dell’Associazione: l’Assemblea Generale Alis, che celebrerà i 10 anni di Alis e si terrà il prossimo mercoledì 9 dicembre presso il meraviglioso Teatro San Carlo di Napoli”.