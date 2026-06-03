Conte (Inps): "Nelle grandi imprese smart working ormai strutturale"

“Il 90% delle grandi imprese utilizza lo smart working in modo strutturato ed è la dimostrazione che questo modello organizzativo funziona”. Così Giuseppe Conte, Direttore centrale Relazioni Internazionali Inps, ospite questa mattina del programma TG2 Italia Europa.

Conte ha evidenziato le differenze tra grandi aziende e piccole-medie imprese nell’adozione del lavoro agile: “Le Pmi, soprattutto quelle più piccole, spesso hanno difficoltà a riorganizzarsi perché lavorano ancora secondo modelli familiari e meno strutturati”.

Nel corso dell’intervista il Direttore ha ricordato anche l’esistenza di una normativa nazionale e di accordi collettivi sul lavoro agile, soffermandosi sul diritto alla disconnessione e sulle garanzie previste per i lavoratori. Conte ha infine richiamato il convegno promosso dall’Inps oggi e domani, dedicato proprio al futuro del lavoro e allo smart working.