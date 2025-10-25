circle x black
Continua la fuga da Musk, dopo la ceo lascia anche il responsabile pubblicità di X

Non si ferma l'emorragia di top manager dalle aziende dell'imprenditore: fuori anche John Nitti, considerato potenziale successore di Linda Yaccarino

Elon Musk - Fotogramma /Ipa
25 ottobre 2025 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non si ferma l'emorragia di top manager dalle aziende di Elon Musk: questa volta tocca al social X, dove il responsabile della pubblicità, John Nitti, che era stato considerato come potenziale successore di Linda Yaccarino come amministratore delegato, ha lasciato la piattaforma social dopo soli 10 mesi. Lo riferisce il Financial Times ricordando che Nitti era entrato in X a gennaio come responsabile globale delle operazioni di fatturato e dell'innovazione pubblicitaria.

Yaccarino, Ceo per due anni, si è dimessa a luglio seguita a inizio ottobre dal direttore finanziario, Mahmoud Reza Banki, mentre nella startup di intelligenza artificiale xAI si sono registrati negli ultimi mesi l'addio di Mike Liberatore, direttore finanziario per soli tre mesi, e del consulente generale Robert Keele.

Il giornale ricorda come i responsabili della pubblicità di X si trovano da tempo a dover affrontare le richieste di Musk di aumentare i ricavi, entrate necessarie alla luce degli investimenti di miliardi di dollari in infrastrutture e chip richiesti dallo sviluppo di un'intelligenza artificiale in grado di competere con aziende come OpenAI e DeepMind di Google.

