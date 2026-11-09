Cop31, Barbaro (Mase): "Domani a Baku dialogo su adattamento a cambiamenti climatici"

Il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro sarà da domani ad Antalya, in Turchia, per rappresentare l’Italia alla 31ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31). La Conferenza riunisce capi di Stato e di Governo, ministri, negoziatori, organizzazioni internazionali, mondo scientifico, settore privato e società civile per definire le prossime azioni per accelerare l’attuazione dell’Accordo di Parigi.

Domani, martedì 10 novembre, Barbaro farà il primo dei suoi interventi al Dialogo di alto livello di Baku sull’adattamento ai cambiamenti climatici, convocato dalle Presidenze Cop31 e Cop30. Il Dialogo è dedicato all’accelerazione dell’attuazione del Quadro degli Emirati Arabi Uniti per la Resilienza Climatica Globale, in un contesto di impatti climatici crescenti e di difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.

“La Cop31 deve segnare un progresso concreto nell’attuazione delle misure di adattamento”, dichiara Barbaro. “Dobbiamo tradurre gli impegni in azioni per proteggere le comunità e salvaguardare le prospettive di sviluppo, partendo dalle priorità dei Paesi stessi. Per questo l’Italia ha aderito alla Nap Implementation Alliance promossa dalla Presidenza brasiliana della Cop30, che può aiutare a trasformare i Piani nazionali di adattamento in programmi realizzabili. Ma non basta individuare le risorse: occorre mettere i Paesi nelle condizioni di utilizzarle, con assistenza tecnica, competenze e progetti finanziabili”, conclude il sottosegretario Barbaro.