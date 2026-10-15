Corazza: "Green deal potente, ma va rivisto"

"La sfida è rallentare il surriscaldamento, ma anche garantire all'Europa una maggiore indipendenza e una maggiore autonomia strategica. Il Green deal europeo che naturalmente è uno strumento potente per l'Agenda 2030, va rivisto anche alla luce di un imperativo di sicurezza energetica e di non essere ricattabili da Paesi come la Cina che fanno parte di un fronte di autocrazie che con la guerra ibrida minaccia le nostre democrazie liberali". E' quanto affermato da Carlo Corazza, Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in occasione dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.