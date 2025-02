Corruzione, a Roma la seconda edizione di Zero Corruption Forum

Si è tenuta a Roma, presso il Maxxi, la seconda edizione della convention dal titolo ‘ Zero Corruption Forum’, organizzata da BIAC e Autostrade per l’Italia. L’iniziativa nata per promuovere l'adozione di principi di integrità, rafforzare l'impegno globale anticorruzione a tutti i livelli e attirare l'attenzione sull’importanza dell’obiettivo "Zero Corruption”, ha riunito esperti di business integrità, leader del settore pubblico e privato, accademici, rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali, ed ha offerto un’importante occasione di confronto per sviluppare soluzioni innovative e consolidare la collaborazione interistituzionale.