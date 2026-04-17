circle x black
Cerca nel sito
 

Cosa cambia con la legge annuale sulle Pmi? Il parere degli esperti di Alma

Per gli avvocati Nicolini e Rosato 'può rafforzare la competitività'

Marco Nicolini e Marco Rosato
Marco Nicolini e Marco Rosato
17 aprile 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Entra in vigore la legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 34/2026), un provvedimento atteso che inaugura l’attuazione dello “Statuto delle imprese” e si inserisce nel solco dello Small Business Act europeo. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturale il sostegno alle Pmi, spina dorsale del sistema produttivo italiano, attraverso un pacchetto articolato di misure che toccano fiscalità, credito, lavoro e innovazione.

CTA

Il testo, composto da 26 articoli suddivisi in sei Capi, introduce incentivi fiscali e finanziari per favorire l’aggregazione tra imprese, con un’attenzione specifica anche al settore moda, storicamente frammentato ma strategico per l’export italiano. Sul fronte del lavoro, viene prevista una disciplina transitoria per il biennio 2026-2027 che consente, entro determinati limiti, la trasformazione dei contratti da tempo pieno a parziale nelle aziende con meno di 50 dipendenti.

Tra gli interventi più rilevanti figurano anche nuove misure sul credito e sui confidi, oltre a strumenti per la valorizzazione finanziaria dei beni di magazzino, un tema cruciale per la liquidità delle imprese. Non mancano poi disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle false recensioni online nei settori della ristorazione e del turismo, sempre più impattanti sulla reputazione e sui ricavi delle aziende.

Un capitolo importante riguarda, infine, l’innovazione: la legge delega il Governo a riordinare la normativa su start-up, spin-off e Pmi innovative attraverso la creazione di un testo unico, con l’obiettivo di rendere più organico e leggibile il quadro normativo.

Secondo gli esperti di Alma Società tra Avvocati, il provvedimento rappresenta un passaggio significativo per il tessuto produttivo nazionale. “La legge annuale sulle Pmi introduce strumenti che possono favorire processi di aggregazione e rafforzamento patrimoniale delle imprese, elementi oggi fondamentali per competere in mercati sempre più complessi”, osserva Marco Nicolini, equity partner e head del team corporate M&A.

“In particolare – prosegue – gli incentivi alle reti e i nuovi modelli aggregativi possono sostenere operazioni di integrazione industriale e consolidamento, con effetti anche sul mercato M&A mid-market. Gli interventi sul credito e sulla struttura finanziaria rappresentano leve concrete per affrontare le fasi di trasformazione e crescita”.

Per Nicolini, un quadro legislativo più chiaro e strutturato può incidere direttamente sulla capacità decisionale delle imprese, favorendo percorsi di sviluppo sostenibile e spingendo innovazione e competitività, sia a livello nazionale sia internazionale. “Accogliamo con favore l’attenzione crescente verso le Pmi – conclude – e attendiamo i provvedimenti attuativi per la piena implementazione della legge”.

Sulla stessa linea Marco Rosato, senior associate del dipartimento M&A e corporate di Alma, che sottolinea l’importanza del riordino normativo in arrivo. “Il riordino della disciplina delle start-up innovative e la delega per un testo unico rappresentano un passaggio rilevante per rendere più organico il quadro di riferimento”, spiega.

La sistematizzazione, aggiunge Rosato, potrebbe ridurre le incertezze interpretative che oggi incidono sulle operazioni di investimento, in particolare nelle fasi early-stage e venture capital. Un elemento che, se confermato dai decreti attuativi, potrebbe facilitare l’attività degli operatori e migliorare l’accesso agli strumenti disponibili per le imprese più innovative.

Ora l’attenzione si sposta proprio sull’attuazione della riforma: sarà infatti dai regolamenti e dai decreti delegati che dipenderà la reale efficacia delle misure e la loro capacità di tradursi in crescita concreta per il sistema delle Pmi italiane.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Legge annuale sulle Pmi Statuto delle imprese Small Business Act europeo Pmi innovative Start up Spin off
Vedi anche
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza