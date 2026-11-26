"In A2a pensiamo che l'intelligenza artificiale sia una grande opportunità anche per i nostri territori, da cogliere per la realizzazione di data center sostenibili: questo anello di congiunzione tra la transizione energetica e la transizione digitale può essere una risposta concreta che A2a è in grado di mettere in campo". Lo afferma Jacopo Cosso, Head of Data Center Gruppo A2a, intervenendo a Palazzo dell'Informazione a Roma a 'Digitale, la trasformazione accelera', la quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale.