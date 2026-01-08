circle x black
Costa Crociere, presentata nuova campagna di brand dedicata all’estate
08 gennaio 2026 | 13.12
Costa Crociere ha presentato la nuova campagna di comunicazione dedicata all’estate, che propone - si spiega in una nota - "un invito a vivere la meraviglia delle destinazioni in un’unica vacanza con esperienze memorabili che si possono vivere solo con Costa". La campagna - ricorda il gruppo - si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform, che "rivoluziona il concetto di crociera trasformandola in un’esperienza completa, che unisce il fascino di destinazioni esclusive sul mare e la scoperta autentica dei territori visitati, creando emozioni e scenari inediti che solo con Costa si possono vivere". In Italia, la campagna sarà live per 8 settimane su TV, digital e social, con tre soggetti da 15 secondi, dedicati a tre itinerari iconici ed eventi straordinari: dai fiordi norvegesi, con scenari Patrimonio Unesco, alla Grecia più autentica, fino all’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026 nel Mare delle Baleari, uno dei pochi punti in cui ammirare questo evento eccezionale che ricorre dopo 20 anni e che sarà celebrato con una crociera speciale a bordo di Costa Pacifica.

Tutti i soggetti "raccontano la capacità di Costa di far vivere la meraviglia e il fascino delle destinazioni", come scoprire in una sola vacanza cinque dei fiordi più belli della Norvegia, o il “best of” delle isole greche per una full immersion tra Santorini, Mykonos, Rodi e Creta senza dover scegliere quale visitare; e ancora, la possibilità di assistere ad un fenomeno naturale straordinario come l’eclissi solare da un punto di vista d’eccezione, il mare, con una Sea Destination ideata ad hoc per celebrare questo momento indimenticabile. Solo con Costa, gli ospiti possono scoprire la meraviglia in un’unica vacanza, grazie alla fusione perfetta tra destinazioni uniche sul mare ed esperienze autentiche a terra.

Oltre alla presenza su TV e digital, la campagna si espanderà anche nel mondo DOOH (Digital Out Of Home), con formati verticali (MUPI) e pensiline bus, fino a progetti speciali di Domination e Activation, principalmente sul territorio di Milano, pensati per catturare l’attenzione nei contesti urbani più strategici. Firmata da LePub, la campagna – con gli stessi soggetti - è on air in Francia dal 5 gennaio e in Spagna dal 12 gennaio. La pianificazione media omnicanale della campagna integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari per garantire massima visibilità e impatto.

