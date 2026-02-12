circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi Louvre continua, smantellata vasta truffa legata a vendita biglietti

Dopo il clamoroso furto dei gioielli dello scorso 19 ottobre e i numerosi scioperi dei dipendenti non finiscono mai i guai al museo di Parigi

Museo del Louvre (Fotogramma)
Museo del Louvre (Fotogramma)
12 febbraio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non finiscono i guai al museo del Louvre. Dopo il clamoroso furto dei gioielli dello scorso 19 ottobre e i numerosi scioperi dei dipendenti che da metà dicembre chiedono un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, questa volta lo scandolo arriva dalla vendita dei biglietti del museo tra i più visitati al mondo. Un’operazione di polizia oggi ha smantellato una vasta truffa legata alla vendita dei biglietti e al surbooking legato alle visite guidate del museo parigino. Secondo 'Le Parisien' nove persone tra cui due dipendenti del museo francese e due guide turistiche sono stati arrestati come sospettati di far parte della frode. Particolarmente colpiti dal raggiro ci sarebbe la comunità cinese.

L’operazione è stata realizzata in seguito "alla segnalazione del museo del Louvre", ha precisato una portavoce dell’istituzione all'Afp. "Alla luce degli elementi di cui il museo è a conoscenza, si sospetta l’esistenza una frode su larga scala", ha aggiunto.

Secondo una fonte della polizia citata dal quotidiano parigino, sarebbero stati inoltre sequestrati tre veicoli, 130.000 euro in contanti e quasi 200.000 euro depositati su conti bancari, oltre a diverse cassette di sicurezza contenenti la stessa somma in contanti al loro interno. Contattato da 'Le Parisien', il museo del Louvre ha spiegato di "trovarsi di fronte a un aumento e a una diversificazione delle frodi nella biglietteria", circostanza che lo ha spinto a "mettere in atto un piano strutturato di lotta contro le truffe", in particolare attraverso "azioni preventive e correttive e un monitoraggio dei loro risultati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Louvre truffa vendita biglietti museo Francia Parigi furto gioielli
Vedi anche
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza