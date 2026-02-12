circle x black
Draghi in Belgio sprona i leader Ue: "Urgente investire"

L'intervento dell'ex presidente della Bce nella sessione del summit informale al castello di Alden-Biesen

Mario Draghi - Fotogramma /Ipa
12 febbraio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
L'ex presidente della Bce Mario Draghi, nella sessione del summit informale sulla competitività dell'Unione Europea in Belgio, è intervenuto in modo molto forte sulla necessità di effettuare investimenti, a quanto si apprende dal castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen nelle Fiandre. L'ex presidente ha anche sottolineato davanti ai leader, riferiscono fonti Ue, il "deterioramento del panorama economico" dopo la presentazione del suo rapporto e "l'urgenza" di affrontare tutte le questioni sollevate allora.

Draghi si è concentrato su diversi argomenti chiave: la necessità di ridurre le barriere nel mercato unico, la frammentazione dei mercati azionari e gli sforzi per mobilitare il risparmio europeo, il costo dell'energia, la possibilità di una preferenza europea mirata in alcuni settori. Infine ha parlato del processo decisionale, della "possibilità di cooperazioni rafforzate per procedere più rapidamente in alcuni di questi ambiti, se necessario, come previsto dai trattati".

È seguito un "approfondito" scambio di opinioni con i leader, i cui quesiti hanno riguardato questioni come "le sfide per gli investimenti, l'Unione dei risparmi e degli investimenti, il funzionamento del settore energetico, le linee guida sulle fusioni aziendali e il ruolo internazionale dell'euro".

