circle x black
Cerca nel sito
 

Crosta (Camera di Commercio Padova), "Meno costi con accesso diretto a nostri dati"

15 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In tutti questi anni abbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione delle imprese e sulla digitalizzazione delle pratiche. Abbiamo collegato a noi tutte le pubbliche amministrazioni, che possono accedere a tutti i nostri dati, in particolar modo i tribunali, le forze dell'ordine, ma anche i Comuni. Poter accedere direttamente ai nostri dati si traduce in un risparmio per le imprese". Lo ha detto Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova, al convegno "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese", organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese. Durante l'incontro sono stati presentati i dati dell'indagine di Fondazione Promo PA.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza