Crosta (Camera di Commercio Padova), "Meno costi con accesso diretto a nostri dati"

"In tutti questi anni abbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione delle imprese e sulla digitalizzazione delle pratiche. Abbiamo collegato a noi tutte le pubbliche amministrazioni, che possono accedere a tutti i nostri dati, in particolar modo i tribunali, le forze dell'ordine, ma anche i Comuni. Poter accedere direttamente ai nostri dati si traduce in un risparmio per le imprese". Lo ha detto Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova, al convegno "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese", organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese. Durante l'incontro sono stati presentati i dati dell'indagine di Fondazione Promo PA.