Cultura, Coeli (ALTIS Unicatt): "I giovani nei posti di lavoro cercano cultura della sostenibilità"

"Parlare di cultura sostenibile oggi è importantissimo, perché i giovani sono sempre più indirizzati a cercare un luogo di lavoro in questo senso. Le organizzazioni devono aprirsi alla contaminazione di una cultura della sostenibilità, e ci si lavora mettendo al centro le persone e rendendole protagoniste." Ha dichiarato Alessia Coeli, General Manager ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.