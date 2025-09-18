Cultura, De Pascale (UniNa): "Agricoltura è anche produzione culturale"

"L'agricoltura non è solo produzione di cibo ma produzione di cultura nel senso più profondo. È ricerca, innovazione e può diventare un laboratorio di sostenibilità di fronte alle grandi sfide climatiche. Il verde urbano non è un costo ma un investimento, per ogni euro investito in verde urbano il ritorno è tra i due e i 5 euro." Ha dichiarato Stefania De Pascale, professoressa di orticoltura e floricultura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.