circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Erri (La Fenice Venezia): "Teatro deve entrare in dialogo con istituzioni e territorio"

18 settembre 2025 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il riconoscimento da parte dell'UNESCO del canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell'umanità ha dato al teatro lirico e al suo ecosistema una sfida importante. Noi rivolgiamo la nostra attenzione a tutti i cittadini e in particolare alle nuove generazioni. Il teatro non può vivere solo di ciò che svolge alle proprie mura ma entrare in dialogo con tutte le istituzioni del territorio." Ha dichiarato Andrea Erri, Direttore Generale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza