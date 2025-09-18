Cultura, Favo (ANM): "Trasporti contribuiscono ad accesso a spazi culturali"

"Il rapporto tra trasporto e cultura è reciproco, dato che i trasporti contribuiscono all'accesso ai luoghi culturali o il patrimonio dei trasporti diventa cultura, magari come fa un tram quando finisce il suo ciclo di vita. La cultura deve contribuire alla narrazione di un territorio e di una città come Napoli, è importante che il trasporto sia inteso come una necessità di mobilità nel corso del tempo." Ha dichiarato l'amministratore delegato di A.N.M, Azienda Napoletana Mobilità, Francesco Favo, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.