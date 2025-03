Cybersicurezza, Frattasi (Acn): "Pmi rafforzino propria postura, sforzo ineludibile"

"Stiamo puntando a fare in modo che tutto il tessuto delle piccole e medie imprese rafforzi la propria sicurezza informatica e la propria postura di cybersicurezza. È uno sforzo ineludibile perché l'avanzamento della minaccia cibernetica, anche dal punto di vista della quantità del numero degli attacchi, è in incremento”. Così Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza nazionale - Acn, alla presentazione del ‘Rapporto Cyber Index Pmi’, realizzato dall’osservatorio Cybersecurity & data protection del Politecnico di Milano, svoltasi a Roma presso la sede di Confindustria.