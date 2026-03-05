Cybersicurezza, Sielte a supporto creazione cyber hub nazionale

L’Italia deve ancora compiere passi significativi per dotarsi di un vero cyber hub nazionale. Rispetto ai Paesi del Nord Europa, agli Stati Uniti e ad altre realtà internazionali, permane un divario storico che va colmato con decisione. In un contesto in cui i conflitti si giocano sempre più sul piano digitale, la creazione di un cyber hub rappresenta una leva strategica per la sicurezza del Paese: uno strumento capace di concentrare competenze, favorire la condivisione in tempo reale delle informazioni sulle minacce, supportare imprese e pubbliche amministrazioni e rafforzare la tutela delle infrastrutture critiche. Sielte, realtà italiana con 100 anni di esperienza nei settori delle telecomunicazioni, dell’Information Technology e della cybersecurity, si propone come partner qualificato per lo sviluppo e l’integrazione di cyber hub su scala nazionale.

"Disponiamo di competenze ed esperienza lungo l’intera catena del valore, con una solida presenza territoriale, servizi di protezione delle infrastrutture, Noc e Soc attivi sul territorio nazionale e collaborazioni con enti di ricerca. Investiamo inoltre nella formazione continua delle risorse dedicate alla sicurezza dei dati", afferma Luigi Piergiovanni, direttore tecnico-Commerciale della società, intervenuto all’evento 'Cybersec2026 – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune', che si è svolto presso la Scuola Superiore di Polizia.

“La disponibilità di Data Center proprietari e di reti di interconnessione sicure rappresenta oggi un requisito imprescindibile. Da sempre ospitiamo e proteggiamo alcune delle infrastrutture più critiche del Paese. Grazie a connettività ultra-sicura e ridondata, siamo in grado di offrire canali di comunicazione criptati, resilienti e segregati (Sd-wan) per collegare in modo protetto tutti i membri dell’Hub (aziende, Pa, università)”, conclude Piergiovanni. Oggi Sielte è dunque pronta a mettere a disposizione soluzioni integrate che tengano conto di tutti gli elementi chiave necessari alla costruzione di un ecosistema efficace e strategico al servizio della sicurezza nazionale.