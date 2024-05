Cybsec Expo, questore Morelli: ‘Attacchi hacker sempre più frequenti, investiamo per avere operatori sempre più formati’

“E’ il momento della sicurezza non più fisica, ma informatica. Purtroppo gli attacchi sono sempre più frequenti, con una velocità incredibilmente alta, e con diversificate modalità, quindi l'approfondimento di questi temi è fondamentale. Nel settore siamo all'avanguardia in questo campo, stiamo spendendo ingenti risorse per avere sempre più operatori formati”. Lo ha dichiarato Ivo Morelli, questore di Piacenza, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.