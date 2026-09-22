circle x black
Cerca nel sito
 

Dadone (Regione Lombardia): "Incentivare l'aggregazione per una gestione più efficiente"

Il direttore vicario: "Favorire aggregazioni sovracomunali volontarie e sperimentali"

Filippo Dadone - (Foto Adnkronos)
Filippo Dadone - (Foto Adnkronos)
22 settembre 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Incentivare l'aggregazione significa avere delle gare più efficienti, più efficaci, dei bacini più ampi. Dall'altra parte, il singolo Comune fa sempre più fatica a seguire quelle che sono le necessità regolatorie imposte dalla regolazione di Arera". Lo ha detto Filippo Dadone, direttore vicario della Direzione Ambiente e Clima della Regione Lombardia, in occasione del convegno "Aggregazione ed economia circolare: Le nuove sfide del waste e dell'igiene urbana", che si è svolto al Westin Palace di Milano e che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti del settore per discutere di una più stretta collaborazione tra gli operatori che agiscono nell'ambito dei servizi pubblici di waste e igiene urbana.

"Regione Lombardia ha deciso di non definire dall'alto degli Ato per la regolazione e per la gestione, ma vuole mettere in campo tutte le iniziative, siano esse normative, finanziarie e di incentivo, per fare in modo che a livello volontario e inizialmente anche sperimentale ci possano essere delle aggregazioni a livello sovracomunale, in maniera tale che la gestione vada verso questa direzione più aggregata e quindi più efficiente", spiega Dadone.

"È molto interessante per noi, un primo confronto anche con Arera che ha dato la massima disponibilità da questo punto di vista a seguirci, considerato che il modello lombardo è di fatto unico a livello nazionale", conclude.Rifiuti, Dadone (Regione Lombardia): "Incentivare l'aggregazione per una gestione più efficiente"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità gestione dei rifiuti economia circolare aggregazione sovracomunale efficienza
Vedi anche
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza