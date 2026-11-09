Dai cavi sottomarini ai farmaci, le imprese chiedono un nuovo patto sulla sicurezza nazionale

Al panel industriale degli HG Dialogues, Sparkle, Rheinmetall Italia, Pirelli e Farmindustria raccontano come la competizione geopolitica cambi investimenti, tecnologie e filiere

Le infrastrutture digitali che attraversano i mari, i sistemi d’arma, i pneumatici intelligenti e la produzione farmaceutica condividono ormai un elemento: possono essere decisivi per la sicurezza nazionale. È quanto emerso dal panel dedicato alle imprese agli HG Dialogues 2026, organizzati da HighGround alla Luiss, con Adnkronos media partner. Nel dibattito moderato da Gabriele Carrer, National Security Editor di Linkiesta, i rappresentanti di quattro settori hanno illustrato rischi e proposte per un rapporto più strutturato tra industria e istituzioni.

Sparkle: più cavi e più punti di accesso per proteggere i dati

Ambrogio Michetti, Chief Corporate & Revenue Officer di Sparkle, parte da un’infrastruttura che raramente compare nella vita quotidiana ma da cui dipende la connettività internazionale. L’azienda, spiega, serve circa 1.600 clienti e partner e gestisce un ecosistema di circa 600mila chilometri di cavi terrestri e sottomarini.

La cooperazione con le istituzioni italiane e con le rappresentanze diplomatiche è essenziale per realizzare collegamenti che attraversano giurisdizioni differenti. Sparkle lavora per rafforzare il ruolo dell’Italia come punto di approdo e smistamento del traffico nel Mediterraneo, sviluppando alternative ai grandi hub esistenti e nuovi accessi sul Tirreno e sull’Adriatico. In questo quadro, dice Michetti, è fondamentale la collaborazione con la Marina per il monitoraggio delle infrastrutture sottomarine.

La sicurezza non si ottiene soltanto proteggendo i cavi già in funzione: occorre aumentare la ridondanza, cioè i percorsi alternativi che consentono di mantenere il servizio in caso di danneggiamenti, accidentali o ostili. Serve anche ricostruire e ampliare la filiera produttiva dei cavi. Ma i tempi autorizzativi restano un’incognita, osserva Michetti, citando l’avvio della posa di un nuovo collegamento lungo l’Adriatico.

Rheinmetall: investimenti e domanda pubblica devono crescere insieme

Per Filippo Scarante, direttore Affari pubblici e Relazioni governative di Rheinmetall Italia, il punto di svolta è l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. La domanda di capacità militari è aumentata, ma l’industria della difesa ha cicli di sviluppo, test e produzione che richiedono anni. Immettere rapidamente risorse senza tenere conto di questi tempi non basta a colmare i divari.

"Se noi imprimessimo una cifra così forte sul comparto industriale europeo, non sarebbe in grado di assorbirla e molti di questi fondi poi andrebbero altrove", avverte Scarante. Per questo apprezza il lavoro di pianificazione integrata avviato dalla Difesa, con un confronto sulle capacità delle aziende nel breve, medio e lungo periodo. E richiama gli strumenti europei che spingono le imprese ad aggregarsi e a collaborare, dal Fondo europeo per la difesa al programma SAFE. Tra le priorità indica procedure di acquisizione più rapide e investimenti aziendali in ricerca e sviluppo anche prima dell’arrivo dei contratti.

Pirelli: dal pneumatico intelligente a nuove applicazioni di difesa

Aimone di Savoia Aosta, responsabile degli affari istituzionali e regolatori di Pirelli, porta al tavolo una tecnologia nata per le automobili: Cyber Tyre, un sistema di sensori integrati nel pneumatico che fornisce dati sull’aderenza e sulle condizioni della strada. Integrata con tecnologie video, la soluzione è stata sperimentata anche per il monitoraggio del manto stradale, mentre Pirelli ha avviato una collaborazione industriale per esplorarne applicazioni in sistemi senza equipaggio.

L’esempio mostra come innovazioni sviluppate in un mercato civile possano acquisire valore strategico. Ma per farle crescere servono competenze, collaborazione con università e startup e meno complessità per i soggetti che intendono lavorare con la Difesa. "La parola d’ordine è contaminazione", osserva di Savoia Aosta; e la proposta conclusiva è "semplificazione", soprattutto per non lasciare indietro le realtà più piccole.

Farmindustria: sicurezza è anche salute, innovazione e demografia

Carlo Riccini, direttore generale di Farmindustria, ricorda che la pandemia ha riportato la farmaceutica al centro del dibattito sulla sicurezza. Il settore, benché fondato su imprese private, è regolato in tutte le fasi e rappresenta quindi un banco di prova della collaborazione pubblico-privato. Riccini cita anche il tentativo di colpire la conservazione di plasma in Francia come esempio della vulnerabilità delle filiere sanitarie.

Il rischio, però, non è solo perdere forniture già esistenti. "Se non innoviamo", avverte, si formano nuove dipendenze tecnologiche. Da qui il ruolo delle associazioni industriali nel connettere ricerca, competenze, investimenti e istituzioni. Riccini allarga infine il concetto di sicurezza alla demografia: senza persone e competenze non esistono né un sistema industriale resiliente né una difesa nazionale efficace.

La richiesta trasversale dei quattro interventi è la stessa: una politica industriale capace di anticipare le vulnerabilità, non soltanto di intervenire a crisi già scoppiata. E un nuovo patto tra Stato e imprese che, senza annullare l’autonomia del mercato, renda più rapidi gli investimenti strategici, la sperimentazione e la collaborazione fra mondi che finora hanno spesso lavorato separati.