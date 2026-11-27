Una nuova serie di tariffe da parte dell'amministrazione statunitense ha colpito i mercati internazionali. La motivazione ufficiale di Washington è quella di "problemi legati alla sovrapproduzione". La nuova ondata di dazi colpirà di nuovo anche l'Unione Europea, ma secondo Marco Bonometti, presidente e ad di Officine Meccaniche Rezzatesi ed ex presidente di Confindustria Lombardia, lo sguardo di Bruxelles è puntato nella direzione sbagliata. L’urgenza non è difendersi da Washington, ma arginare l'avanzata asiatica.

"Prima di preoccuparsi dei dazi statunitensi, bisogna preoccuparsi dei dazi che l'Europa non impone sui componenti che arrivano dalla Cina - dice all'Adnkronos -. Gli effetti delle tariffe imposte dagli Usa lo scorso anno hanno aumentato le nostre esportazioni, risultando anche in benefici. Ora quando viene pagato un dazio, faccio richiesta di rimborso, quindi non rappresentano un fattore deterrente per l’export".

Per Bonometti, la priorità per salvare l'industria passa attraverso una netta inversione di rotta nelle politiche commerciali dell'Unione Europea, con l'introduzione di barriere e vincoli stringenti sulla provenienza delle componenti: "L'Europa dovrebbe imporre tariffe sulla componentistica auto che arriva dalla Cina, e preoccuparsi di inserire l'obbligo di nazionalizzare il 70% delle componenti di una vettura prodotta in Europa. Continuano a discutere, ma se non decidono velocemente, la Cina ci spazzerà via, e perderemo il settore dell'auto in Europa. Si raggiungerà la deindustrializzazione". Alla base dello squilibrio c'è una disparità che penalizza chi produce nel Vecchio Continente, tra cui un costo dell'energia troppo elevato, l'assenza di misure speculari negli scambi commerciali con Pechino e processi burocratici troppo estesi.

"Non possiamo competere con la Cina dove il costo dell'energia è del 30-40% in meno - ribadisce Bonometti -. Serve semplificazione e razionalizzazione dei processi e delle regole. E sui dazi, quantomeno, avere una reciprocità: se mando qualche componente nella mia azienda in Cina, pago il 35% di dazio. Dalla Cina a qui no. Loro ci guadagnano, un doppio vantaggio".

Il caro-bollette è aggravato, secondo l'imprenditore, da meccanismi regolatori comunitari inefficaci e da ritardi infrastrutturali e autorizzativi tutti italiani. Se l'Unione Europea non trovasse una soluzione per abbassare il costo dell'energia, "l'industria manifatturiera europea perderà ancor più competitività". Per farlo "cominciamo a togliere il sistema degli Ets. Continuano a fare regole che non portano al risultato finale di riduzione della Co2. Poi, per quanto riguarda l'Italia, aumentare le trivellazioni, aumentare i rigassificatori, poi fare le manutenzioni sulle piattaforme, sbloccare le richieste del fotovoltaico e delle rinnovabili. Quello della burocrazia che blocca la messa in funzione degli impianti fotovoltaici è un problema italiano". Il tempo a disposizione per invertire la rotta, secondo il presidente di Omr, è ormai scaduto. Senza interventi immediati sull'approvvigionamento energetico e sulla tutela della produzione interna, il destino industriale del continente rischia di essere compromesso in modo irreversibile.

Da risolvere è il problema energetico "che è prima di tutto un problema di sicurezza, di disponibilità secondo e infine di prezzo. Oggi paghiamo quasi 3 euro al kilowatt l’energia e il gas, è insostenibile. L'Europa così come è strutturata e con le regole che si è data, non è più competitiva" rimarca. "Anziché essere un ricco mercato, diventa un mercato di conquista. Però queste decisioni devono essere immediate, siamo già fuori tempo limite. Preoccupiamoci di tutelare e di proteggere la nostra industria. Queste sono scelte politiche, non sono scelte tecniche o scientifiche. O la politica si assume questa responsabilità, o si assumerà la responsabilità di aver perso l'industria manifatturiera europea", avverte.