Della Porta (Mondelēz Italia):" Lo stabilimento di Capriata d'Orba è un' eccellenza piemontese che produce biscotti per tutta Europa"

18 settembre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Guidare lo stabilimento che compie 40 anni è "sicuramente motivo di grande orgoglio". A dirlo è la direttrice del sito produttivo di Mondelez International in Italia - a Capriata d'Orba - Gabriella Della Porta, che racconta un percorso che "affonda le radici nel passato, una lunga storia manifatturiera, che guarda con entusiasmo al futuro e all'innovazione". Oggi lo stabilimento è un punto di riferimento non solo per il Piemonte e per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Tra le linee di produzione prendono forma prodotti di brand iconici come ORO Saiwa, TUC, Ritz e Cipster. Numeri alla mano, si tratta di una realtà imponente che conta oltre 300 dipendenti, una produzione che ha raggiunto le 40.000 tonnellate annue e investimenti di circa 50 milioni di euro negli ultimi dieci anni. La produzione è destinata per il 70% al mercato nazionale e per il 30% all'export. "Per darvi un'idea – spiega la direttrice – ogni anno produciamo 33 milioni di confezioni di ORO Saiwa che corrispondono circa a 3 miliardi di biscotti". Una produzione che poggia su una filiera tutta italiana: lo stabilimento utilizza infatti il 100% di grano nazionale, prevalentemente piemontese, con circa 36 mila tonnellate di farina all'anno provenienti da 450 aziende agricole locali. Cuore della strategia è la sostenibilità, sviluppata su tre aree chiave. "Prima fra tutti gli ingredienti. Dal momento che il 70% delle emissioni totali di CO2 deriva dalle nostre materie prime, investiamo per sostenere catene di approvvigionamento resilienti". Il secondo pilastro è il packaging, a Capriata il 100% degli imballaggi è progettato per essere riciclabile. Infine, il clima: "Ci impegniamo per consumare meno e meglio". Lo stabilimento utilizza fonti di energia rinnovabile, in particolare i pannelli solari che coprono circa il 20% del fabbisogno energetico dello stabilimento."

