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Demografia: Rivolta (Artsana), 'Generazione G supporta famiglie fragili investendo sul welfare'

18 giugno 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
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"Generazione G è un progetto che abbiamo lanciato come Prenatal circa tre anni fa. L'obiettivo era quello di supportare famiglie fragili e i dati emersi sono davvero incoraggianti: abbiamo raccolto più di 1 milione di euro che abbiamo investito nel progetto, supportato più di 570 famiglie ed assistito a più di 130 nascite dimostrando come si possa lavorare sulla natalità facendo sì che ci sia un investimento proprio sul welfare delle famiglie e sul supporto. Così facendo siamo passati da una percezione di costo rispetto alla genitorialità, ad un investimento che può produrre risultati effettivi e significativi". Lo ha detto Alberto Rivolta, amministratore delegato Artsana Group, durante la VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società". In particolare Rivolta fa riferimento al progetto Generazione G promosso da Prénatal in collaborazione con Moige (Movimento Italiano Genitori) per sostenere la natalità in Italia e accompagnare le famiglie in situazioni di fragilità. Dopo i risultati della prima annualità, la seconda fase del progetto conferma e rafforza il ruolo di Generazione G come intervento di welfare preventivo e relazionale.

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