Denti (Eni): "Da 100 anni innoviamo con coraggio e creatività"

"Celebriamo 100 anni di storia con uno spazio espositivo interattivo e partecipativo, dove i ragazzi possono scoprire il nostro percorso attraverso i valori che da sempre ci accompagnano: coraggio, creatività, attenzione e collaborazione. La tecnologia è al centro della trasformazione della nostra azienda". Lo ha dichiarato Gloria Denti, Head of Brand Communication di Eni, a Maker Faire Rome – The European Edition 2026, dove Eni, Main Partner della manifestazione, celebra il centenario della nascita di Agip con un percorso immersivo che mette in dialogo i pionieri dell'energia e gli innovatori di oggi. L'intervento si è svolto in occasione della presentazione della nuova edizione di "Innovators Under 35 Europe", il premio promosso da MIT Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di ROAD – Rome Advanced District ed Eni, dedicato ai giovani talenti europei dell'innovazione.