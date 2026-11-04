Dentis (Coripet): "Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottiglie in Pet"

"Siamo operativi da gennaio del 2020. Oltre a gestire quota parte delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica su tutto il territorio nazionale, abbiamo circa 2.000 ecocompattatori, macchine intelligenti che sanno riconoscere l'imballaggio conferito". Così Corrado Dentis, presidente di Coripet, il consorzio per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.