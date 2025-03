Digital Twin, Bim e sostenibilità, convegno su innovazione ferroviaria

Manutenzione predittiva, Digital Twin, Bim: sono alcuni degli strumenti che possono supportare la gestione delle infrastrutture ferroviarie per renderle più performanti e sostenibili. Se ne parla il 27 marzo al Politecnico di Milano in un evento organizzato dal Cifi, in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia, e Harpaceas, azienda attiva nella trasformazione digitale nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’energia.

L’incontro, dedicato all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione delle infrastrutture ferroviarie con un focus particolare sulla sostenibilità, rappresenta un’occasione per confrontarsi con esperti del settore e approfondire soluzioni all’avanguardia per il futuro della mobilità su rotaia.

Tra i relatori, Giorgio Spadi, preside sezione Cifi Milano, Morris Brenna, dipartimento di Energia Politecnico di Milano, Luca Ferrari, Co-Founder&Ceo Harpaceas, Valentina Piuma, direttore Ais - Associazione Infrastrutture Sostenibili, Francesco Baldoni, direttore Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Osvaldo Mariani, Technical Manager Digital Transformation Engineering Harpaceas, Ivan Moroni, Ceo Tokbo, Veronica Andreis, Sustainability Manager Crew Cremonesi Workshop, Erika Saretta, Sustainability Specialist Crew Cremonesi Workshop, Valerio Di Scipio, Business Development Manager Costruzioni Linee Ferroviarie, Paolo Sattamino, General Manager Technical Harpaceas, Franco Lucente, assessore Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia.

Attualmente, esistono diverse soluzioni in grado di aumentare la performance del trasporto su rotaia in un’ottica di crescente sostenibilità e sicurezza. Ed è su questo che si focalizza il convegno mettendo al centro la manutenzione predittiva, basata sull'analisi dei dati in tempo reale che consente di migliorare la gestione del ciclo di vita delle infrastrutture riducendone i costi operativi e prevenendo i guasti: un approccio che si traduce in maggiore efficienza energetica, riduzione dell'impatto ambientale e incremento della sicurezza; il Bim (Building Information Modeling) per la progettazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture con l’obiettivo di favorire l’adozione nei bandi pubblici e migliorare la collaborazione tra gli stakeholder; il Digital Twin con un focus su come la creazione di repliche digitali delle infrastrutture possa migliorare la pianificazione, la manutenzione e l’operatività del settore ferroviario.

Anche l’utilizzo della digitalizzazione per il coordinamento dei progetti ferroviari complessi, con particolare attenzione alla tracciabilità e all’ottimizzazione delle risorse, consente di snellire i processi e aumentare la sicurezza degli impianti. Inoltre, l’analisi del ciclo di vita (Lca) consente di delineare un futuro ferroviario sempre più sostenibile, digitale e sicuro.