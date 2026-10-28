Digitale, il 6 novembre convegno su 'futuro' dei territori umbri

Il 6 novembre è in programma un convegno sul futuro digitale dei territori umbri, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Sala Consiliare del Comune di Todi. Promosso da Envision, con il Patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Todi, il convegno riunirà rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico ed esperti sulle nuove tecnologie e l’Ia, per approfondire le opportunità e i servizi che l’innovazione tecnologica può offrire alle comunità locali. "Come rendere città e borghi più efficienti, sicuri, accessibili e connessi, valorizzandone al tempo stesso l'identità e il patrimonio storico e culturale?". È il tema al centro di 'Città e Borghi Smart. Una proposta concreta per ripensare lo spazio pubblico e accompagnare la trasformazione digitale dei territori'.

L'iniziativa si rivolge in particolare ai sindaci, agli amministratori locali, ai rappresentanti delle Istituzioni e ai professionisti del settore, proponendo un momento di confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare la gestione dello spazio pubblico e la qualità dei servizi destinati alla governance del territorio, ai cittadini, alle imprese e ai visitatori. La scelta dell'Umbria, territorio caratterizzato da una diffusa presenza di borghi e centri di diverse dimensioni, assume un significato particolare. La trasformazione digitale rappresenta, infatti, un'opportunità per coniugare innovazione e valorizzazione del patrimonio locale, rispondendo alle esigenze delle comunità senza alterare l'identità dei luoghi. Il convegno intende approfondire una visione della 'città intelligente' che supera la semplice introduzione di nuove tecnologie, per concentrarsi sulla capacità di integrare servizi, infrastrutture e informazioni in un sistema coordinato e sostenibile.

Dalla sicurezza urbana all'efficientamento energetico, dalla mobilità intelligente alla comunicazione digitale, fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati, saranno affrontate alcune delle principali sfide che interessano oggi le amministrazioni locali. Attraverso il progetto 'Città e Borghi Smart' Envision, società specializzata nella progettazione e integrazione di soluzioni tecnologiche per territori più intelligenti, sostenibili e connessi, propone un modello di innovazione dello spazio pubblico basato su soluzioni tecnologiche integrate, modulari e adattabili alle caratteristiche di ciascun territorio.

Un approccio che punta a valorizzare anche gli elementi già presenti nell'ambiente urbano, trasformandoli in infrastrutture intelligenti e connesse.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Todi. Seguiranno gli interventi dei seguenti relatori: Ingegnere Matteo Risi - Osservatorio Smart City & Smart Land del Politecnico di Milano, con la presentazione della ricerca 'Smart City & Smart Land – dirigere l'orchestra dell'innovazione', ingegnere Angelo Crippa – Envision, con l'intervento 'Ripensare lo spazio pubblico e accompagnare la trasformazione digitale dei territori', avvocato Alberto Bozzo – Enia, Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, in collegamento da remoto, sul tema 'Ia: l'importanza del dato, del monitoraggio e dell'ottimizzazione dei servizi urbani'.

Il convegno rappresenterà un'occasione di approfondimento e dialogo tra istituzioni, ricerca e mondo delle imprese, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dall'innovazione per il futuro dei territori umbri.