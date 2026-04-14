Dombrovskis: "Guerra Iran rallenta economia Ue, rischio stagflazione"

Dombrovskis: la guerra in Iran minaccia l'economia dell'Unione Europea, rallentando la crescita del Pil e aumentando l'inflazione, con un concreto rischio di stagflazione.

La guerra in Iran avrà un "impatto economico negativo" sull'economia dell'Ue e dell'area euro, quantificabile in "0,2-0,6" punti percentuali di Pil, a seconda degli "scenari", mentre l'inflazione potrebbe aumentare anche di "un punto percentuale", con uno "choc stagflazionistico sull'economia". Mentre prima dell'attacco all'Iran "prevedevamo una crescita dell'1,5% quest'anno e nel prossimo anno", ora "ci aspettiamo un certo rallentamento". Lo dice il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, parlando al Semafor World Economic Summit di Washington D.C.