Donnarumma: "Per Fs centrali costi e sicurezza energetica"

“Per noi sono importanti sia il costo dell’energia sia la sicurezza energetica. In quest’ottica ci siamo dotati di un piano pluriennale per lo sviluppo di energie rinnovabili a servizio del sistema ferroviario, con l’obiettivo di ridurre il rischio legato alla disponibilità dell’energia e, al tempo stesso, abbassarne il costo”. Ad affermarlo è Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Ferrovie dello Stato Italiane, a Point Break, il programma condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda sul canale 550 di San Marino Rtv, diretta da Roberto Sergio.

L'ad torna poi sul caso dei manifesti pubblicitari di Italia Viva ispirati alla comunicazione del Ventennio: “Dicono che mi sia arrabbiato, ma non è vero”, spiega Donnarumma. "Quando l’ho scoperto, il giorno dopo, sono rimasto sorpreso perché uno di questi cartelloni riportava la frase ‘i treni arrivavano in ritardo’. Si tratta di un messaggio lesivo, soprattutto se esposto all’interno di una stazione da una società che, per contratto, non può arrecare danno all’immagine delle Ferrovie. Io non mi sono arrabbiato: ho deciso di agire, che è una cosa diversa", aggiunge Donnarumma, rispondendo alle domande dei conduttori.