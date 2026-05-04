Il Calendario Pirelli 2027 sarà dedicato all’India. Per la prima volta nella sua storia, The Cal ospiterà il lavoro di due diversi fotografi: Sølve Sundsbø, il fotografo norvegese già autore del Calendario Pirelli 2026, e il maestro indiano Raghu Rai la cui recente scomparsa ha suscitato profondo dolore tra coloro che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui e la sua famiglia. Negli ultimi tre mesi, Raghu Rai si era dedicato allo sviluppo del progetto Calendario attraverso una serie originale di fotografie che riflettono le sue radici e la sua visione dell’India. Pirelli e la famiglia Rai hanno deciso di portare a termine la parte del Calendario realizzata da Raghu Rai. La figlia, Avani Rai, a sua volta fotografa di fama internazionale, si è infatti detta onorata di entrare a far parte del progetto, realizzando i propositi del padre.

"Il lavoro di mio padre per Pirelli voleva essere un omaggio all’India - sottolinea Avani Rai - unendo la sua visione di una vita con una rappresentazione più contemporanea del suo popolo e della sua diversità, qualcosa che lo ha sempre profondamente affascinato. Non sopporterei l’idea che il progetto rimanesse incompiuto. Dargli vita è per me qualcosa di profondamente personale, come se entrassi nel suo sguardo e nel modo in cui vedeva l’India attraverso la sua macchina fotografica. La fotografia è stata il suo dono per me, non solo come mestiere, ma come angolo di osservazione, ed è così che abbiamo trovato una connessione silenziosa e profonda. Portare avanti questo progetto è un modo per restargli vicina, per mantenere viva una parte di lui dentro di me".

Sølve Sundsbø, già autore del Cal 2026, fornirà una diversa prospettiva del Calendario 2027. La sensibilità e l’innovativa estetica del lavoro di Sundsbø, insieme all’esperienza personale di Avani Rai e alla sua intima conoscenza dell’opera del padre, offriranno due punti di vista su un Paese straordinario come l’India. "È un grande onore essere nuovamente invitato a far parte del Calendario Pirelli - afferma Sundsbø -. Sono molto felice di farlo insieme ad Avani Rai, rendendo omaggio all’eredità di suo padre. È un’opportunità straordinaria per esplorare l’India. Faremo entrambi del nostro meglio per celebrare il Paese e la memoria di Raghu Rai attraverso questa collaborazione".