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Ecomondo, Essity: Minaudo, "Nostri prodotti hanno una resa decisamente migliore nel processo di riciclo"

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06 novembre 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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"I nostri prodotti hanno una resa decisamente migliore rispetto al benchmark di mercato, soprattutto per la minore energia necessaria nel processo di riciclo". È il risultato evidenziato da Massimo Minaudo, Country Manager Italia e Senior Business Director IBIT di Essity, a Ecomondo, presentando lo studio condotto con i-Foria nell'impianto dimostrativo di Spresiano, in provincia di Treviso. La ricerca ha confrontato i prodotti TENA Pants con un benchmark aggregato di mercato, rilevando nella frazione assorbente recuperata un contenuto di polimero superassorbente del 24,9%, contro il 32,3% del benchmark. Una differenza che può tradursi in una riduzione stimata del 12% dell'energia necessaria nella fase di essiccazione e del 7% delle emissioni climalteranti associate. Per Minaudo, la progettazione del prodotto deve quindi tenere conto anche delle sue prestazioni nella fase di recupero e riciclo.

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