Ecomondo, Essity: Minaudo, "Nostri prodotti hanno una resa decisamente migliore nel processo di riciclo"

"I nostri prodotti hanno una resa decisamente migliore rispetto al benchmark di mercato, soprattutto per la minore energia necessaria nel processo di riciclo". È il risultato evidenziato da Massimo Minaudo, Country Manager Italia e Senior Business Director IBIT di Essity, a Ecomondo, presentando lo studio condotto con i-Foria nell'impianto dimostrativo di Spresiano, in provincia di Treviso. La ricerca ha confrontato i prodotti TENA Pants con un benchmark aggregato di mercato, rilevando nella frazione assorbente recuperata un contenuto di polimero superassorbente del 24,9%, contro il 32,3% del benchmark. Una differenza che può tradursi in una riduzione stimata del 12% dell'energia necessaria nella fase di essiccazione e del 7% delle emissioni climalteranti associate. Per Minaudo, la progettazione del prodotto deve quindi tenere conto anche delle sue prestazioni nella fase di recupero e riciclo.